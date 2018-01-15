Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.01 – українська школа боксу дійсно дуже потужна і цей список професіоналів може поповнитись важкоатлетом з кабміну і середньоваговиком із парламенту. Чим більше держава втручається в економічні процеси, тим більшим є вплив чиновників. А чим більшим є вплив чиновників – тим потужнішою є корупція.

Також у випуску: Скільки коштів віддає державі українець. Різниця між Україною і Росією. Львівським патрульним не пощастило зустріти унікальний екземпляр.