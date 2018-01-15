Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів
Вєсті.UA 21:10, 15 січня 205 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.01 – українська школа боксу дійсно дуже потужна і цей список професіоналів може поповнитись важкоатлетом з кабміну і середньоваговиком із парламенту. Чим більше держава втручається в економічні процеси, тим більшим є вплив чиновників. А чим більшим є вплив чиновників – тим потужнішою є корупція.
Також у випуску:
Скільки коштів віддає державі українець.
Різниця між Україною і Росією.
Львівським патрульним не пощастило зустріти унікальний екземпляр.
Джерело: 24 Канал
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