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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ
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ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів

Вєсті.UA 21:10, 15 січня 205 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.01 – українська школа боксу дійсно дуже потужна і цей список професіоналів може поповнитись важкоатлетом з кабміну і середньоваговиком із парламенту. Чим більше держава втручається в економічні процеси, тим більшим є вплив чиновників. А чим більшим є вплив чиновників – тим потужнішою є корупція.

Також у випуску:

Скільки коштів віддає державі українець.

Різниця між Україною і Росією.

Львівським патрульним не пощастило зустріти унікальний екземпляр.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Гройсман Вєсті.UA Російська пропаганда Володимир Парасюк
Джерело: 24 Канал
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