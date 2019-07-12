19:34
12 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Італійці шукають скарби у Кремлі. Новий секс-символ Росії
      Вєсті Кремля
      22:02, 11 липня
      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
      Вєсті.UA
      19:00, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського

      Вєсті.UA 126 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 липня – Гройсман захотів скоротити уряд на сім міністерств. Насправді ж він просто мріє мати 12 соратників, адже без дива 5-відсотковий бар'єр йому не подолати. Нарешті Зеленський зробив те, про що обіцяв: поговорив з Володимиром Путіним. Проте справді результативною має стати їх наступна розмова.

      Також у випуску:

      Чорновол рятує українців.

      Труханов кидає виклик політикам.

      blog_ava
      Сказав "Привіт", – в Кремлі розкрили подробиці розмови Зеленського і Путіна телефоном
      сьогодні
      8031
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Вєсті.UA Володимир Гройсман Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      сьогодні , 19:30 Черговий наступ на українську митницю: чого очікувати
      Тетяна Острікова 35
      Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      сьогодні , 19:02 Віталій Марків: що відомо про українського воїна та чому його засудили в Італії
      4177
      Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      сьогодні , 12:30 Які переваги мають автомобілі BMW Premium Selection: інтерв'ю з Олександром Тимофєєвим
      1137
      Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      сьогодні , 19:01 Поїхали по-новому: як в Україні хочуть реформувати таксі
      Яніна Ткачук 269
      Россия проверяет Украину на прочность: что делать Зеленскому в случае провокаций
      сьогодні , 18:30 Россия проверяет Украину на прочность: что делать Зеленскому в случае провокаций
      Павло Казарін 306
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук