Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 липня – Гройсман захотів скоротити уряд на сім міністерств. Насправді ж він просто мріє мати 12 соратників, адже без дива 5-відсотковий бар'єр йому не подолати. Нарешті Зеленський зробив те, про що обіцяв: поговорив з Володимиром Путіним. Проте справді результативною має стати їх наступна розмова.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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