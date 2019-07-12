Вєсті. UA: Гройсман і 12 апостолів. Рішучі кроки Зеленського

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 липня – Гройсман захотів скоротити уряд на сім міністерств. Насправді ж він просто мріє мати 12 соратників, адже без дива 5-відсотковий бар'єр йому не подолати. Нарешті Зеленський зробив те, про що обіцяв: поговорив з Володимиром Путіним. Проте справді результативною має стати їх наступна розмова.

Також у випуску: Чорновол рятує українців. Труханов кидає виклик політикам.

Джерело: 24 канал