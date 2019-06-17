Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 червня – у Зеленського вкотре підтвердили намір перенести Адміністрацію Президента. Судячи з того, що напередодні там дозволили ходити у шортах, перенесуть її десь у Херсонську область. Олег Ляшко дуже часто говорить про своє майбутнє у ВРУ. Але є один нюанс: згідно з соціологічними опитуваннями, його партія у наступний парламент не пройде.

Також у випуску: Зеленський втікає від президентства. "Опозиційний блок" вирішив заручитися підтримкою темних сил.

Джерело: 24 канал