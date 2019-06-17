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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє

      Вєсті.UA 155 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 червня – у Зеленського вкотре підтвердили намір перенести Адміністрацію Президента. Судячи з того, що напередодні там дозволили ходити у шортах, перенесуть її десь у Херсонську область. Олег Ляшко дуже часто говорить про своє майбутнє у ВРУ. Але є один нюанс: згідно з соціологічними опитуваннями, його партія у наступний парламент не пройде.

      Також у випуску: 

      Зеленський втікає від президентства.

      "Опозиційний блок" вирішив заручитися підтримкою темних сил.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Адміністрація Президента Олег Ляшко Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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