Вєсті. UA: Куди перенесуть Адміністрацію Зеленського. Ляшко думкою багатіє
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17 червня – у Зеленського вкотре підтвердили намір перенести Адміністрацію Президента. Судячи з того, що напередодні там дозволили ходити у шортах, перенесуть її десь у Херсонську область. Олег Ляшко дуже часто говорить про своє майбутнє у ВРУ. Але є один нюанс: згідно з соціологічними опитуваннями, його партія у наступний парламент не пройде.
Також у випуску:
Зеленський втікає від президентства.
"Опозиційний блок" вирішив заручитися підтримкою темних сил.
Джерело: 24 канал
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