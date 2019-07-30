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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
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      Вєсті. UA: Ляшко став королем. Чого навчилися в "Слузі народу"

      Вєсті.UA 80 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 30 липня – Олег Ляшко пообіцяв, що попри програш на виборах не піде з політики. Напередодні якраз звільнилася одна з посад, яку раніше займав Король Артур. Та й радикалу навіть не потрібен меч "Ескалібур", адже замість нього є вила. Майбутніх нардепів від "Слуги народу" зібрали на навчання. Оскільки журналістів звідти вигнали, з'явилися певні припущення.

      Також у випуску: 

      Кива виходить на ринг проти Кличка.

      Як Аваков тримається за крісло міністра.

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      Теги: Новини України Слуга народу Новини політики Вєсті.UA Олег Ляшко
      Джерело: 24 канал
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