Вєсті. UA. Наступ Жиріновського на Київ. Водохресні забави політиків
Вєсті.UA 20:36, 19 січня 694 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.01 – російський напівполітик-напівклоун Володимир Жиріновський планує брати столицю України. Прощання із казковим періодом зимових свят вийшло немов холодний душ, принаймні, для тих, хто відважився пірнути в ополонку. А це ж такий майданчик для піару.
Також у випуску:
Мільйонний відпочинок українського гаранта на Мальдівах – у "Цифрі дня".
Гострослів'я Ляшка.
Джерело: 24 Канал
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