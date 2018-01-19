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Вєсті. UA. Наступ Жиріновського на Київ. Водохресні забави політиків

Вєсті.UA 20:36, 19 січня 694 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19.01 – російський напівполітик-напівклоун Володимир Жиріновський планує брати столицю України. Прощання із казковим періодом зимових свят вийшло немов холодний душ, принаймні, для тих, хто відважився пірнути в ополонку. А це ж такий майданчик для піару.

Також у випуску:

Мільйонний відпочинок українського гаранта на Мальдівах – у "Цифрі дня".

Гострослів'я Ляшка.

Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Вєсті.UA Володимир Жиріновський Україна – Росія Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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