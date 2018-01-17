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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним

Вєсті.UA 22:02, 17 січня 271 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 17.01 – собачого партнера Юрія Луценка, до речі, звуть Черчіль. І це невипадково. Пам’ятаючи про цю схожість стає зрозуміло, кого Юрій Віталійович хоче приручити насправді. Доторканий депутат Михайло Добкін не лише багатий матеріально, але й духовно. У його колекції 12 ікон, а нещодавно на аукціоні викупив ще одну картину на чималу суму.

Також у випуску:

Савченко назвала єдиного "справжнього мужика" у політиці і він з косою.

Наскільки непродуктивним виявився Дмитро Добкін.

Які цікаві історії розповіли українці з окупованих територій.

Теги: Новини України Новини політики Михайло Добкін релігія Вєсті.UA Надія Савченко Юлія Тимошенко Юрій Луценко Олег Ляшко
Джерело: 24 Канал
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