Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 серпня – депутат від "Слуга народу" Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею. Можливо їх так вчили на курсах в Трускавці, бо вони нагадували радянські фільми. Донька Добкіна відповіла в Instagram, що планує йти в політику. А оскільки в описі її сторінки є слово "дилер", не важко здогадатися, що вона поєднає найкращі якості родичів.
Також у випуску:
Дружина Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили, але не шукайте зради, можливо все заради фігури.
Бальзам на душу від Портнова.
Джерело: 24 канал
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