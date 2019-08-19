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      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику

      Вєсті.UA 41 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 серпня – депутат від "Слуга народу" Бужанський назвав журналістку "Нового времени" тупою вівцею. Можливо їх так вчили на курсах в Трускавці, бо вони нагадували радянські фільми. Донька Добкіна відповіла в Instagram, що планує йти в політику. А оскільки в описі її сторінки є слово "дилер", не важко здогадатися, що вона поєднає найкращі якості родичів.

      Також у випуску:

      Дружина Нетаньяху викинула шматок українського короваю, яким її пригостили, але не шукайте зради, можливо все заради фігури.

      Бальзам на душу від Портнова.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Слуга народу Михайло Добкін
      Джерело: 24 канал
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