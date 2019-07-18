Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 липня – 2019 рік для України увійде в історію, як рік виборів. Здавалось би, після цих політичних переворотів можна було б відпочити. Але Гройсман ситуацію бачить по-іншому. Всі вже звикли до нової манери спілкування президента Зеленського з чиновниками. Тепер ж голова держави вирішив серйозно взятися за олігархів.
Також у випуску:
Політичне майбутнє Мосійчука.
Особливо драматична агітація.
Джерело: 24 канал
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