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      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
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      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів

      Вєсті.UA 333

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 18 липня – 2019 рік для України увійде в історію, як рік виборів. Здавалось би, після цих політичних переворотів можна було б відпочити. Але Гройсман ситуацію бачить по-іншому. Всі вже звикли до нової манери спілкування президента Зеленського з чиновниками. Тепер ж голова держави вирішив серйозно взятися за олігархів.

      Також у випуску:

      Політичне майбутнє Мосійчука.

      Особливо драматична агітація.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Парламентські вибори 2019 Володимир Гройсман Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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