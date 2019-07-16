Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 липня – Зеленський, Вакарчук, Порошенко і навіть леді Ю в тренді. Як вони виглядатимуть через 30 років? Наприклад, преЗЕдент і його попередник можуть знову мірятися аналізами. Дивною агітацією вирішив поділитися Медведчук, для чого замовив фільм. Там показують, що він ніби впливає на Путіна, якого не тільки хитро заманив у куми, а й приборкує.
Також у випуску:
Ляшко показав дива, коли поїхав агітувати до "землі обітованної".
ПреЗедент не позбувся старої звички і продовжує клепати селфі-відосики.
Джерело: 24 канал
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