Вєсті. UA: Старі Зеленський, Вакарчук та Порошенко в FaceApp. Медведчук дресирує Путіна

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 16 липня – Зеленський, Вакарчук, Порошенко і навіть леді Ю в тренді. Як вони виглядатимуть через 30 років? Наприклад, преЗЕдент і його попередник можуть знову мірятися аналізами. Дивною агітацією вирішив поділитися Медведчук, для чого замовив фільм. Там показують, що він ніби впливає на Путіна, якого не тільки хитро заманив у куми, а й приборкує.

Також у випуску: Ляшко показав дива, коли поїхав агітувати до "землі обітованної". ПреЗедент не позбувся старої звички і продовжує клепати селфі-відосики.

Джерело: 24 канал