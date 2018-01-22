Вєсті. UA. Жах на вулиці "Червоних ліхтарів". Міжнародний гастарбайтер

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.01 – виявилось, що Амстердам – це зараз такий тренд українських політиків. От тепер впіймали чергового любителя столиці королівства. Нещодавно іспанський суд відмовив Україні в екстрадиції депутата-втікача Олександра Онищенка. Тому чоловік почав шукати собі підробіток в Європі.

Також у випуску: Зрада чи перемога: Президент України увійшов до цікавого рейтингу. Мобільна блокада "ДНР". Дзідзьо про відпочинок гаранта на Мальдівах.