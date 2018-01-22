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Вєсті. UA. Жах на вулиці "Червоних ліхтарів". Міжнародний гастарбайтер

Вєсті.UA 22:48, 22 січня 514 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.01 – виявилось, що Амстердам – це зараз такий тренд українських політиків. От тепер впіймали чергового любителя столиці королівства. Нещодавно іспанський суд відмовив Україні в екстрадиції депутата-втікача Олександра Онищенка. Тому чоловік почав шукати собі підробіток в Європі.

Також у випуску:

Зрада чи перемога: Президент України увійшов до цікавого рейтингу.

Мобільна блокада "ДНР".

Дзідзьо про відпочинок гаранта на Мальдівах.

Теги: Новини політики Петро Порошенко Вєсті.UA Олег Ляшко Олександр Онищенко Нідерланди
Джерело: 24 Канал
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