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      Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми

      Вєсті.UA 342 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 2 березня – у скандалі з "Укроборонпромом" вже не дивує нічого: ні корупційна схема заробітку, ні те, що причетні родичі впливових чиновників, ні навіть те, що відбувалося це все під носом у самого Порошенка. Президентські вибори – це трамплін. Для когось – у крісло голови держави, для когось – у парламент, а хтось просто Василь Журавльов.

      Також у випуску: 

      Святий Миколай чи Олег Ляшко: хто кращий.

      Як Вілкул привертає до себе увагу.

      Дерево реформ почало давати плоди.

      Що імітує Ілля Кива.

       

       

       

      blog_ava
      Скандал в "Укроборонпромі": якої помилки припустилася команда Порошенка
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      Теги: Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко Василь Журавльов
      Джерело: 24 канал
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