Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 2 березня – у скандалі з "Укроборонпромом" вже не дивує нічого: ні корупційна схема заробітку, ні те, що причетні родичі впливових чиновників, ні навіть те, що відбувалося це все під носом у самого Порошенка. Президентські вибори – це трамплін. Для когось – у крісло голови держави, для когось – у парламент, а хтось просто Василь Журавльов.

Також у випуску: Святий Миколай чи Олег Ляшко: хто кращий. Як Вілкул привертає до себе увагу. Дерево реформ почало давати плоди. Що імітує Ілля Кива.