Вєсті. UA. Жир: Як Порошенко реагує на скандали. Король політичної драми
У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA" за 2 березня – у скандалі з "Укроборонпромом" вже не дивує нічого: ні корупційна схема заробітку, ні те, що причетні родичі впливових чиновників, ні навіть те, що відбувалося це все під носом у самого Порошенка. Президентські вибори – це трамплін. Для когось – у крісло голови держави, для когось – у парламент, а хтось просто Василь Журавльов.
Також у випуску:
Святий Миколай чи Олег Ляшко: хто кращий.
Як Вілкул привертає до себе увагу.
Дерево реформ почало давати плоди.
Що імітує Ілля Кива.
Джерело: 24 канал
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