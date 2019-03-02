Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы

В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 2 марта – в скандале с "Укроборонпромом" уже не удивляет ничего: ни коррупционная схема заработка, ни то, что причастны родственники влиятельных чиновников, ни даже то, что происходило это все под носом у самого Порошенко. Президентские выборы – это трамплин. Для кого-то – в кресло главы государства, для кого-то – в парламент.

Также в выпуске: Святой Николай или Олег Ляшко: кто лучше. Как Вилкул привлекает к себе внимание. Дерево реформ начало давать плоды. Что имитирует Илья Кива.