Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы
В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 2 марта – в скандале с "Укроборонпромом" уже не удивляет ничего: ни коррупционная схема заработка, ни то, что причастны родственники влиятельных чиновников, ни даже то, что происходило это все под носом у самого Порошенко. Президентские выборы – это трамплин. Для кого-то – в кресло главы государства, для кого-то – в парламент.
Также в выпуске:
Святой Николай или Олег Ляшко: кто лучше.
Как Вилкул привлекает к себе внимание.
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Что имитирует Илья Кива.
Источник: 24 канал
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