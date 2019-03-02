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      Вести. UA. Жир: Как Порошенко реагирует на скандалы. Король политической драмы

      Вести.UA 29 Читати новину українською

      В итоговом выпуске программы "Вести. UA" за 2 марта – в скандале с "Укроборонпромом" уже не удивляет ничего: ни коррупционная схема заработка, ни то, что причастны родственники влиятельных чиновников, ни даже то, что происходило это все под носом у самого Порошенко. Президентские выборы – это трамплин. Для кого-то – в кресло главы государства, для кого-то – в парламент.

      Также в выпуске:

      Святой Николай или Олег Ляшко: кто лучше.

      Как Вилкул привлекает к себе внимание.

      Дерево реформ начало давать плоды.

      Что имитирует Илья Кива.

       

       

       

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      Теги: Новости Украины Василий Журавлев Петр Порошенко Вести.UA
      Источник: 24 канал
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