У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 вересня – Андрій Богдан вирішив, що йому вже нічого втрачати, тому пішов на інтерв'ю з Дмитром Гордоном. Він або хоче повернутись в політику, або хоча б серце того, хто його туди привів. Серед кандидатів у мери міст від партії "Слуга народу" знайшлося місце справді цікавим персонажам. Коміками вже нікого не здивуєш.

У випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Українців опитали, що для них є джерелом інформації. Очевидно, Пальчевський – син "кровосіся".