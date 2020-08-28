У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 серпня – Володимир Зеленський не лише президент, але й трішки спортсмен, тож нещодавно став каратистом. Брюс Зі отримав чорний пояс, що точно знадобиться у боротьбі з іншим майстром єдиноборств. Про пригоди експрезидента Грузії в Україні можна писати гостросюжетний роман. І от Саакашвілі знову дивує – політик заявив, що повертається на батьківщину.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Що про зростання тарифів на комуналку думають українці.