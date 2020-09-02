У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 вересня – Кабаєв вирішив здати в оренду ОПЗЖопців одному з небагатьох своїх друзів – Путіну. Відтак Кива і Медведчук вирішили підтримати Лукашенка з перемогою радянським прапором. Глава Верховної ради Дмитро Разумков 2 вересня оголосив про виключення народного депутата Гео Лероса з фракції "Слуга народу". Раніше його колеги зібрали близько 200 підписів.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Турборежим у цифрах. Повернення Гройсмана.