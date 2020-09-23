У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 вересня – президенти міняються, а суддя Вовк досі керує. Може навіть статися, що після ядерної війни на планеті виживуть лише таргани і судді Окружного адмінсуду Києва. Підозрювана в сепаратизмі ексочільниця Слов’янська Неля Штепа знову рветься в крісло мера. Попри те, що вже давно показала світу своє істинне обличчя.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуги народу" взялися за зміни Виборчого кодексу.