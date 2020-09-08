У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 вересня – в Україні знайшли нового суперфілософа. Справді, у ораторському вмінні Арсен Аваков не поступається ані Платону, ані Арістотелю. Шуфрич взявся вчити білоруську опозицію, як жити. На це він отримав дуже влучну відповідь від опозиціонерки Вероніки Цепкало. Судячи з її слів, цілком ймовірно, що зовсім скоро Лукашенко охоронятиме Нестора Івановича.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Чоловіки в Раді можуть стати жінками. У "путіноїдів" підгоріло.