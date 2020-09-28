У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 вересня – спершу кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук обіцяє, що побудує метро на Троєщину. А вже за кілька днів каже, що навіть і не подумає таке робити, бо "нерентабельно". Голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі урочисто заявив, що "задовбався".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Син Королевської на виборах. Скільки українці витрчають на алкоголь – цифри.