Вєсті.UA: Верещук не може визначитись зі стратегією. Саакашвілі втомився
У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 вересня – спершу кандидатка в мери від "Слуги народу" Ірина Верещук обіцяє, що побудує метро на Троєщину. А вже за кілька днів каже, що навіть і не подумає таке робити, бо "нерентабельно". Голова виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі урочисто заявив, що "задовбався".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Син Королевської на виборах.
Скільки українці витрчають на алкоголь – цифри.