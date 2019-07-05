Вєсті.UA: Географічний провтик Зеленського. Як Поплавський і Винник пройдуть у Раду

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 липня – команда президента Зеленського переплутала столицю Канади, вказавши замість Оттави Торонто. Їх потролили і вони виправили, але головне, щоб такі ситуації більше не повторювалися. Партія Михайла Саакашвілі отримала 22 номер у бюлетені, проте Аграрна партія з цим не погодилася, бо вони вірять, що це число принесе їм щастя та високі рейтинги.

Також у випуску: Для чого люди повязані із Медведчуком рвуться у праламент.