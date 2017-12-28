Вєсті.UA. Луценко президент. Дива української Феміди

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 28.12 – президент Луценко реформ проводити не буде. Буде проводити "ефоми" адже почнуть із правопису, звідки викреслять зайві букви. Давньогрецьку богиню закону Феміду зображають із зав'язаними очима – аби неупереджено вершити правосуддя а українська Феміда – це щось зовсім протилежне.

Також у випуску: Кілька тверезих порад від Ірини Геращенко. Скільки б депутатів мали б звільнити за порушення трудового законодавства. У будь-якій незрозумілій ситуації – збирай майдан!

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