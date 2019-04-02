Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – найбільший невдаха президентських виборів – Роман Насіров. Екс-голова ДФС посів останнє місце, хоча був одним з найвпізнаваніших кандидатів. На цьогорічних президентських виборах українці проявили свою фантазію максимально. Вони не лише малювали непристойності на виборчих бюлетенях, але навіть їли їх.

Також у випуску: Луценко облажався у математиці. Високопосадовці та їх мами.

Джерело: 24 канал