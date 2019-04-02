Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 квітня – найбільший невдаха президентських виборів – Роман Насіров. Екс-голова ДФС посів останнє місце, хоча був одним з найвпізнаваніших кандидатів. На цьогорічних президентських виборах українці проявили свою фантазію максимально. Вони не лише малювали непристойності на виборчих бюлетенях, але навіть їли їх.
Також у випуску:
Луценко облажався у математиці.
Високопосадовці та їх мами.
Джерело: 24 канал
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