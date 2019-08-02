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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка

      Вєсті.UA 103 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 серпня – резонанс викликала заява про звільнення Богдана. Голові Офісу президента одразу почали пророкувати посаду прем'єр міністр чи генпрокурора. Зеленський поставив би його на всі ключові посади в державі, то можливо Богдана варто клонувати? Якщо Кличко скаже, що може стати англійською королевою, то її величності Єлизаветі доведеться насторожитися.

      Також у випуску:

      Королевська готова підвищувати кваліфікацію.

      Як лобісти Зеленського у США піднімали його рейтинги.

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      Теги: Володимир Зеленський Вєсті.UA Андрій Богдан Віталій Кличко
      Джерело: 24 канал
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