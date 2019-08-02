Вєсті.UA: Нові посади Богдана. Королівські амбіції Кличка

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 2 серпня – резонанс викликала заява про звільнення Богдана. Голові Офісу президента одразу почали пророкувати посаду прем'єр міністр чи генпрокурора. Зеленський поставив би його на всі ключові посади в державі, то можливо Богдана варто клонувати? Якщо Кличко скаже, що може стати англійською королевою, то її величності Єлизаветі доведеться насторожитися.

Також у випуску: Королевська готова підвищувати кваліфікацію. Як лобісти Зеленського у США піднімали його рейтинги.

Джерело: 24 канал