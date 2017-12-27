Вєсті.UA. Новий образ Савченко. Кур'єр Ляшко
Вєсті.UA 20:53, 27 грудня 1034 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 27.12 – діяльність Надії Савченко наштовхнула українців на думку, що вона таке собі втілення троянського коня, виправити цей імідж важко, але депутатка старається. Є у Раді людина, яка займалась доставками ще з часів СРСР.
Також у випуску:
Чи можна почути від українського політика правду.
Що і скільки декларують чиновники.
Джерело: 24 Канал
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