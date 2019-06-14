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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок

      Вєсті.UA 185 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 червня – Зеленський вважає, що Луценко належить до старої команди, тому замість нього на посаду генпрокурора потрібно назначати нову людину. Проте Луценко не планує йти з посади, пояснюючи, що на це немає ні юридичних, ні моральних підстав. Компанія Roshen через суд домоглася реєстрації патенту на використання червоних стрічок на тортах.

      Також у випуску:

      Мураєв підставив свого партнера Кернеса.

      Черговий жарт Зеленського.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Володимир Зеленський Юрій Луценко Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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