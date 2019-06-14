Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 14 червня – Зеленський вважає, що Луценко належить до старої команди, тому замість нього на посаду генпрокурора потрібно назначати нову людину. Проте Луценко не планує йти з посади, пояснюючи, що на це немає ні юридичних, ні моральних підстав. Компанія Roshen через суд домоглася реєстрації патенту на використання червоних стрічок на тортах.

Також у випуску: Мураєв підставив свого партнера Кернеса. Черговий жарт Зеленського.

Джерело: 24 канал