Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 червня – вся увага українців прикута до позачергових виборів та нових облич, але старі гравці далі пнуть своє – Нестор Шуфрич просте прохання до Володимира Зеленського вирішив приховати у дивній заяві. "Опозиційна платформа – За життя" представила свої списки і їхню сумну чоловічу компанію розбавила ОПОкоролева Неля Штепа.

Також у випуску: Добкін радикально повернеться у політику. Найперкельніший виборчий округ в Україні.

Джерело: 24 канал