Вєсті.UA: Приховане прохання Шуфрича до Зеленського. Штепа вийшла в люди
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 11 червня – вся увага українців прикута до позачергових виборів та нових облич, але старі гравці далі пнуть своє – Нестор Шуфрич просте прохання до Володимира Зеленського вирішив приховати у дивній заяві. "Опозиційна платформа – За життя" представила свої списки і їхню сумну чоловічу компанію розбавила ОПОкоролева Неля Штепа.
Також у випуску:
Добкін радикально повернеться у політику.
Найперкельніший виборчий округ в Україні.
Джерело: 24 канал
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