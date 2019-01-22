Вєсті.UA: Як Гриценко збирає гроші на передвиборчу агітацію. Радикальні покарання від Ляшка
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA" за 22 січня – за 2016 рік Анатолій Гриценко отримав зарплат та пенсій майже на 300 тисяч гривень. Проте, після реєстрації у президенти України, виявилося, що грошей не вистачає. От і доводиться брати гроші з повітря та просити у заможних українців. З 1997 року в Україні скасували смертну кару. Проте радикали хочуть радикальних покарань.
Також у випуску:
Чому Вілкул йде у президенти.
Красномовний Віталій Кличко у Давосі.
Джерело: 24 канал
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