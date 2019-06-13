Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 13 червня – стосунки Гордона та Смешка досить нестандартні. Окрім того, що журналіст вдає з себе позаштатного піарника Смешка, так ще й переживає за його політичну кар'єру більше, ніж за свою. А днями поставив ультиматум – якщо той не піде до Ради, то Гордон це зробить за нього. Зеленський прийшов до влади та почав розбиратися з тарифами своїми методами.
Також у випуску:
Люди з інших окопів.
Джерело: 24 канал
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