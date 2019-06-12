Вєсті.UA: Зеленський-бандерівець розчарував Кадирова і Путіна. Скандальне ЗЕпризначення Бухарєва

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 12 червня – після деяких своїх заяв Зеленський вже встиг розчарувати Кадирова і засмутити Путіна. Бо в очах Кремля для українських президентів є хіба два варіанти: ти або бандерівець, або живеш в Ростові-на Дону. Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки СБУ екс-депутата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва, який має вдзнаки в Рф.

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Джерело: 24 канал