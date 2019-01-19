Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 19 січня – Олексій Гончаренко, депутат БПП, переодягнувся у Чарлі Чапліна для ефіру на ТБ після того, як Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру в президенти України. Віктор Медведчук ніяк не вгадає з кандидатом, на якого ставити. Обрав Кучму – Майдан, Януковича – Майдан. Можливо, Медведчуку варто пошукати свої мізки?

Також у випуску: Картатий депутат Насіров. Нечистий Новинський. Одиночна реформа парламенту. Президент на бляхах.