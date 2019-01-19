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      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Вєсті.UA. Жир: Бурхлива реакція на Зеленського. Медведчук у пошуках мізків

      Вєсті.UA 450

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 19 січня – Олексій Гончаренко, депутат БПП, переодягнувся у Чарлі Чапліна для ефіру на ТБ після того, як Володимир Зеленський висунув свою кандидатуру в президенти України. Віктор Медведчук ніяк не вгадає з кандидатом, на якого ставити. Обрав Кучму – Майдан, Януковича – Майдан. Можливо, Медведчуку варто пошукати свої мізки?

      Також у випуску:

      Картатий депутат Насіров.

      Нечистий Новинський.

      Одиночна реформа парламенту.

      Президент на бляхах.

       

      Теги: Новини України Віктор Медведчук Володимир Зеленський Вєсті.UA
      Джерело: 24 канал
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