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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Вєсті.UA. Жир: Чим Яценюк схожий на китайського імператора. Де Добкін черпає натхнення

      Вєсті.UA 177 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 19 квітня – що спільного між китайським імператором Цинь Ши Хуанді та екс-прем'єром Арсенієм Яценюком? Крім стильної бороди та соколиного погляду, і перший і другий – будували стіну. Зрозуміло, він черпає натхнення – випиває. Ну і туалетна тематика – то теж родинний коник. Щоби Завести Яніну, Добкін вирішив нагрубіянити.

      Також у випуску:

      Після виборчого нокауту Ляшко почав качатися.

      Напелеонівські плани Савченко після виходу з СІЗО.

      Де Добкін черпає натхнення.

      Червоненко посварився з нардепом Гончаренко на одному з ток-шоу.

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      Теги: Новини України Вєсті.UA Арсеній Яценюк Михайло Добкін
      Джерело: 24 канал
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