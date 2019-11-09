Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада – журналіст Дмитро Гордон розповів про стан Президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він накидається на печиво. У Верховній Раді задумали недобросовісних нардепів відправляти у табори – автор ідеї керівник слуг Давид Арахамія. Так скоро дійдуть до фізичних покарань.

Також у випуску: Президент втомлюється і старіє на очах. "Зашквар" від Тищенка. Молочні фашисти від Андрія Молочного. Чи подружиться Дубневич з Фемідою. Герус за дешеві тарифи, а Ляшко проти російського газу: хто кого. Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада 2019 року: