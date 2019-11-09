Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада – журналіст Дмитро Гордон розповів про стан Президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він накидається на печиво. У Верховній Раді задумали недобросовісних нардепів відправляти у табори – автор ідеї керівник слуг Давид Арахамія. Так скоро дійдуть до фізичних покарань.
Також у випуску:
Президент втомлюється і старіє на очах.
"Зашквар" від Тищенка.
Молочні фашисти від Андрія Молочного.
Чи подружиться Дубневич з Фемідою.
Герус за дешеві тарифи, а Ляшко проти російського газу: хто кого.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада 2019 року:
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