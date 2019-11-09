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      Вєсті.UA. Жир: Гордон врятував Зеленського. Як каратимуть "слуг народу"

      218
      Вєсті UA Жир
      Вєсті UA Жир / 24 канал

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада – журналіст Дмитро Гордон розповів про стан Президента України Володимира Зеленського, зазначивши, що він накидається на печиво. У Верховній Раді задумали недобросовісних нардепів відправляти у табори – автор ідеї керівник слуг Давид Арахамія. Так скоро дійдуть до фізичних покарань.

      Також у випуску:

      Президент втомлюється і старіє на очах.

      "Зашквар" від Тищенка.

      Молочні фашисти від Андрія Молочного.

      Чи подружиться Дубневич з Фемідою.

      Герус за дешеві тарифи, а Ляшко проти російського газу: хто кого.

      Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA. Жир" за 9 листопада 2019 року:

       

      blog_ava
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      Теги: Вєсті.UA Володимир Зеленський
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