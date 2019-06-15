Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 червня – Roshen через суд домоглася реєстрації патенту на використаннях червоних стрічок на тортах. Проте зрозуміло, що це – не лише про солодощі, адже задум Порошенка значно масштабніший. У команді Зеленського заявили, що президент ніколи не обіцяв зниження тарифів в Україні. Про них він міг лише жартувати, а ще – щиро переживати.

Також у випуску: Опозиційна "Бригада". Політичні ігри з передбачуваним результатом. Оксиморон Добкіна. Ворота пекла в районі Обухова. Шуфрич хоче отримати на горіхи.

Джерело: 24 канал