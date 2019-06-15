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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський

      Вєсті.UA 364

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 червня – Roshen через суд домоглася реєстрації патенту на використаннях червоних стрічок на тортах. Проте зрозуміло, що це – не лише про солодощі, адже задум Порошенка значно масштабніший. У команді Зеленського заявили, що президент ніколи не обіцяв зниження тарифів в Україні. Про них він міг лише жартувати, а ще – щиро переживати.

      Також у випуску:

      Опозиційна "Бригада".

      Політичні ігри з передбачуваним результатом.

      Оксиморон Добкіна.

      Ворота пекла в районі Обухова.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Вєсті.UA Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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