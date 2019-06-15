Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 15 червня – Roshen через суд домоглася реєстрації патенту на використаннях червоних стрічок на тортах. Проте зрозуміло, що це – не лише про солодощі, адже задум Порошенка значно масштабніший. У команді Зеленського заявили, що президент ніколи не обіцяв зниження тарифів в Україні. Про них він міг лише жартувати, а ще – щиро переживати.
Також у випуску:
Опозиційна "Бригада".
Політичні ігри з передбачуваним результатом.
Оксиморон Добкіна.
Ворота пекла в районі Обухова.
Шуфрич хоче отримати на горіхи.
Джерело: 24 канал
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