19:10
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, сьогодні
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA

Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана

Вєсті.UA 97 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 16.06 – на останніх президентських виборах Олег Ляшко посів третє місце та набрав 8% голосів. Всі, хто хочуть повторити цей успіх, уважно вивчали поведінку Ляшка. А тепер ще й почали копіювати. Після звільнення міністра фінансів Данилюка у прем'єра, схоже, назріває ще один конфлікт із підлеглим. І тепер опонент більш ніж серйозний.

Також у випуску:

Страшноантикорупційний суд. 

Куди веде "Новий курс" Тимошенко. 

Савченко роздала оцінки політикам. 

Російський послід на "Інтері". 

Яку суму втратила Україна через військову агресію Російської Федерації – у "Цифрі дня".

Старательна робота Розенблата.

Депутатський гріх.

Теги: Вєсті.UA Сергій Лещенко Олег Ляшко Володимир Гройсман
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук