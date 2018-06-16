Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана

У підсумковому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 16.06 – на останніх президентських виборах Олег Ляшко посів третє місце та набрав 8% голосів. Всі, хто хочуть повторити цей успіх, уважно вивчали поведінку Ляшка. А тепер ще й почали копіювати. Після звільнення міністра фінансів Данилюка у прем'єра, схоже, назріває ще один конфлікт із підлеглим. І тепер опонент більш ніж серйозний.

Також у випуску: Страшноантикорупційний суд. Куди веде "Новий курс" Тимошенко. Савченко роздала оцінки політикам. Російський послід на "Інтері". Яку суму втратила Україна через військову агресію Російської Федерації – у "Цифрі дня". Старательна робота Розенблата. Депутатський гріх.