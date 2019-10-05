Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 жовтня – Дубінський у Раді їсть, а Кива торкається особливих місць – і обидва вважають нормою робити це в парламенті. Цікаво, що робитимуть далі? Нещодавно з посади звільнився секретар РНБО Данилюк, а тепер спікер Ради Разумков хоче піти з посади голови партії "Слуга народу". Подейкують, що в партії може бути розкол.

Також у випуску: Шуфричу закрили рота. Ворк енд тревел Луценка. Мендель вкотре оскандалилася. Тищенко – не Цицерон. Супертаксофон Донецька.

Джерело: 24 канал