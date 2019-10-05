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      Вєсті.UA. Жир: Кива і Дубінський задовільняють потреби прямо в Раді. Разумков втомився

      Вєсті.UA 81 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 5 жовтня – Дубінський у Раді їсть, а Кива торкається особливих місць – і обидва вважають нормою робити це в парламенті. Цікаво, що робитимуть далі? Нещодавно з посади звільнився секретар РНБО Данилюк, а тепер спікер Ради Разумков хоче піти з посади голови партії "Слуга народу". Подейкують, що в партії може бути розкол.

      Також у випуску:

      Шуфричу закрили рота. 

      Ворк енд тревел Луценка.

      Мендель вкотре оскандалилася.

      Тищенко – не Цицерон.

      Супертаксофон Донецька.

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Вєсті.UA Новини України Дмитро Разумков Олександр Дубінський Ілля Кива
      Джерело: 24 канал
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