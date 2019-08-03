Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – у відповідь на спроби Богдана та Зеленського посунути Кличка з посади радикал Ляшко вирішив вийти на тропу війни. Арсен Аваков міцно вчепився за своє крісло, але впевненості у собі йому все ж не вистачає. Тому він скористався старою схемою і почав вихваляти Зеленського у Facebook.

Також у випуску: Справжнє навчання "слуг народу". Хто вкрав серце Шуфрича. Всі собаки – Порошенку. Луценко вчиться жартувати. Дивіться відео "Вєсті.ЮА. Жир" за 3 серпня 2019: