Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" – у відповідь на спроби Богдана та Зеленського посунути Кличка з посади радикал Ляшко вирішив вийти на тропу війни. Арсен Аваков міцно вчепився за своє крісло, але впевненості у собі йому все ж не вистачає. Тому він скористався старою схемою і почав вихваляти Зеленського у Facebook.
Також у випуску:
Справжнє навчання "слуг народу".
Хто вкрав серце Шуфрича.
Всі собаки – Порошенку.
Луценко вчиться жартувати.
Дивіться відео "Вєсті.ЮА. Жир" за 3 серпня 2019:
Джерело: 24 канал
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