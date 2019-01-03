19:08
3 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Ліки для Путіна. Дволикий Бриль-Янус російської журналістики
      Вєсті Кремля
      16:40, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
      Вєсті.UA
      18:37, сьогодні
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Програми Вєсті.UA
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"

      Вєсті.UA 123 Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 3 січня – скандальний Сергій Бочковський повертається у поліцію, Роман Насіров – до ДФС. Очікуємо повернення головного "лєгітімного". Українські можновладці люблять "фахово" коментувати з будь-якого приводу. От і губернатор Олексій Савченко поліз в археологію і – провалився.

      Також у випуску:

      Неймовірні здібності Надії Савченко.

      Теги: Новини України Вєсті.UA Олексій Савченко Роман Насіров Сергій Бочковський
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      США і Трамп: полювання на "персону №1"
      сьогодні , 19:02 США і Трамп: полювання на "персону №1"
      Борис Немировський 113
      Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      сьогодні , 19:00 Військовий стан в Одесі використали по-своєму
      Олекса Коба 217
      Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      сьогодні , 18:30 Чим відрізняється католицьке Різдво від православного: цікаві факти
      Юліана Вінтюк 45114
      Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      сьогодні , 18:15 Саботаж чи недбалість: чому Генпрокуратура перешкоджає, аби куля з тіла Михайлика стала доказом?
      Катерина Петренко 1187
      Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      сьогодні , 18:01 Передвиборча агітація: як не плутати інформацію з рекламою
      Яніна Ткачук 299
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук