Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"
У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 3 січня – скандальний Сергій Бочковський повертається у поліцію, Роман Насіров – до ДФС. Очікуємо повернення головного "лєгітімного". Українські можновладці люблять "фахово" коментувати з будь-якого приводу. От і губернатор Олексій Савченко поліз в археологію і – провалився.
Також у випуску:
Неймовірні здібності Надії Савченко.
Джерело: 24 канал
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