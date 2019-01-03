Вєсті.UA. Жир: Повернення джедаїв або Пророцтво про Насірова. Савченко і "золоте руно"

У свіжому випуску програми "Вєсті. UA. Жир" за 3 січня – скандальний Сергій Бочковський повертається у поліцію, Роман Насіров – до ДФС. Очікуємо повернення головного "лєгітімного". Українські можновладці люблять "фахово" коментувати з будь-якого приводу. От і губернатор Олексій Савченко поліз в археологію і – провалився.

Також у випуску: Неймовірні здібності Надії Савченко.