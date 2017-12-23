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Вєсті.UA.Жир. Відьмацька партія Савченко. Гардероб найбільшого патріота

Вєсті.UA 20:39, 23 грудня 928 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 23.12 – Надія Савченко після кількох візитів до терористів "ЛДНР", виправдовувалась, що задля миру готова вести перемовини навіть із чортом. Його наразі не знайшла, а от у відьомській компанії Савченко бачили. Завдячуючи скандальному закону "Купуй українське", українці дійсно стануть багатшими, але тільки найбагатші українці.

Також у випуску:

Лікар для генпрокурора.

Юліна історія жахів.

Цариця Неля чекає свого імператора.

Теги: Новини України Новини політики Олег Ляшко Вєсті.UA Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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