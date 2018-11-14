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      Выбор не Крыма, а людей: почему украинцы разделились под разними флагами

      Грані правди 233 Читать новость на русском

      Каждый лозунг про мир и компромисс заставляет вспоминать 2014 год. Тогда в марте я пил чай в Симферополе со старым приятелем. Его история была типична: закончил исторический факультет, поработал учителем, и сбежал от школьной зарплаты в СБУ. Тогда погоны гарантировали хоть какую-то стабильность.

      Он говорил мне, что выходить из Крыма на материк не станет. Что "Крым сделал свой выбор". А я мешал чай и думал о том, как удобно растворять себя в коллективе. "Нет, старик. Выбор делал не Крым, а ты сам. Не прячься". 

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      Через несколько месяцев я уеду в Киев, а он останется с теми же погонами, но новым удостоверением. Оно, как известно, гарантирует хоть какую-то стабильность.

      А в Киеве стабильности тогда не было. Зато был Иловайск, Боинг и первые "минские". Они проживут несколько месяцев – следом будет Дебальцево и вторые "минские". В багажник автомобиля влезло не все. В первую очередь, не поместились иллюзии. Балласт остался дома.

      Той весной в Крыму каждый делал свой собственный выбор. Кто-то поставил на российские флаги, а кто-то уехал к украинским. Кто-то остался и "ушел под радары", а кому-то изначально было все равно под каким флагом жить.


      Незаконный референдум в Крыму 2014 года

      Последние две группы сегодня молчат, зато говорят две первые. Те, кто сжег мосты с украинским материком и те, кто сжег его с российским. Теперь любой разговор на материке про компромисс с агрессором я слышу как обращенную ко мне фразу "сидели бы дома".

      Я понимаю, что каждый из говорящих подобное очень не хочет проиграть. У них бизнес, российские деньги и зона комфорта. А у нас нет ни того, ни другого, ни третьего, и проигрывать мы тоже не хотим. Потому что их победа – это наше поражение.

      Анексия Крыма
      Анексия Крыма

      То самое, которое будет означать правоту тех, кто присягал в Крыму новым флагам. Тех, кто весной 2014 года крутил пальцем у виска, когда мы паковали вещи. Да, для нас это глубоко личное, да, мы защищаем свой собственный выбор. И что это меняет?

      Порой мы излишне эмоциональны. Бываем несдержаны, когда натыкаемся на равнодушных. Стараемся не забывать о тех заблуждениях, с которыми пришлось расстаться четыре года назад. Ставим оборону на первое место в списке приоритетов, потому что увидели, что бывает, когда ее задвигают в самый конец.

      Украинские торговцы "миром" и "компромиссом" продают то, что им не принадлежит. Монополия на эти товары у Москвы, а её украинские торговые представители способны продать мне лишь мое собственное поражение. А, заодно, и всей стране.

      Автор: Павло Казарін
      Теги: Новини України Новини Росії Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Грані правди
      Джерело: 24 канал
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