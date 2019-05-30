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      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара

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      Завораживающая Каппадокия – место, куда едут за незабываемыми впечатлениями
      Завораживающая Каппадокия – место, куда едут за незабываемыми впечатлениями / Фото автора

      Каппадокия – один из самых раскрученных туристических регионов и самых знаменитых мест на Земле. Тут природа постаралась на славу и создала еще одну буквально космическую локацию для лучших медитационных воздушных полетов.

      Каппадокия – это мечта каждого трэвел-блогера и любовь с первого взгляда к инопланетным видам с высоты птичьего полета.

      Как все происходит?

      На часах 4:00 утра, а ты уже на ногах, ни свет ни заря, завариваешь свой вкусный утренний кофе и готовишься встречать рассвет. Но, не где-нибудь в обычном месте, а высоко в небе, летая на воздушном шаре и смотря вниз на горы, которые больше напоминают тебе грибочки!

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      Заманчиво, правда? Но, все по-порядку.

      Регион Каппадокия объединяет несколько небольших и похожих на себя, но очень интересных городов, таких как Кайсери, Ургюп, Невшехир, Аванос и другие.

      Один из таких – Гореме. Он живет исключительно за счет туристов. Мечтатели и романтики прилетают сюда со всех света, дабы насладиться красотой и незабываемыми мгновениями полета на воздушном шаре.

      Каппадокия
      Несравненная Каппадокия с высоты птичьего полета

      Итак, рано утром, в 5 часов, небольшой автобус собирает из разных отелей группу желающих совершить полет и привозит на небольшую гору. Тебя кормят быстрым завтраком, и потом начинается подготовка к полету.

      Для того, чтобы забронировать себе место, достаточно зайти в агентство (их тут около 7) и оплатить любой удобный для тебя день. Как правило, цены примерно одинаковые. От 160 до 200 евро, в зависимости от того, сколько человек будет лететь вместе с тобой. Одна корзина вмещает в себя в среднем от 16 человек, и разделена на небольшие отсеки, для большего комфорта каждого.

      В обязанности пилота входит также и тщательно следить за погодой перед каждым днем полета, и если ветер достигает скорости свыше 10 км/час – монгольфьер не поднимается в воздух. Поэтому, самое оптимальное время – раннее утро, а именно – до восхода солнца.

      После распределения по корзинам и начинается сказка! Ты поднимаешься над этими природными холмами в форме грибочков, а в лицо тебе дует пока еще холодный утренний ветер. И внутри необъятное чувство восторга и по-настоящему детской радости, что ли…


      Сначала аэростаты в покровах рассвета издалека видны как маленькие огоньки. А затем, в рассветных лучах солнца, ты наблюдаешь за сотнями других, таких же разноцветных шариков, которые одновременно поднялись в небо. Тем временем, солнце поднимает свои первые лучи, прогревая каппадокийскую землю, и сравнявшись глазами с солнцем, ты паришь в воздухе, слушая только шум шара, извергающего огонь. Действительно магические моменты.

      К сожалению, длится эта феерия не больше часа. Но за это время, все кому не лень совершают фотосессии! Китайские туристы без остановки делают селфи, молодожены в свадебных костюмах запечатлевают самый романтический момент в жизни; а девушки в красивых длинных платьях позируют до упада, в надежде создать именно такую, самую яркую фотографию из отпуска!

      Каппадокия
      На фоне воздушных шаров делают фото супружеские пары – это романтично и невероятно красиво

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      Еще бы, на фоне таких пейзажей – грех не постараться, и не принести себя немного в жертву. Рекомендую брать теплый свитер и термос с чаем, так как холодно утром бывает даже летом.

      По окончанию, тебе дают сертификат, который свидетельствует, что ты действительно совершил полет на воздушном шаре, и отмечается это бокалом шампанского.

      Как попасть Каппадокию?

      Добраться в Каппадокию можно рейсовым автобусом из Стамбула или Анкары. Из Стамбула ехать 12 часов, и стоит это в среднем 12-15 долларов. Если добираться из столицы – тогда 7 часов. Автобусы очень комфортабельные, с Wi-FI и горячим чаем.

      Практически все отели в Гореме с видовой площадкой, так что если тебе и не повезло полетать на воздушном шаре, то пару-тройку фотографий все равно успеешь сделать. Но, однозначно, по ценовой политике – Турция фаворит по полетам на воздушном шаре. В Украине в цена стартует от 250 долларов и выше, в России – от 300 долларов и выше, в зависимости от количества человек, сезона и компании, совершающей данные услуги.

      Так что, лететь в Турцию нужно за впечатлениями, эмоциями, вкусным кофе и самыми радостными воспоминаниями из жизни! Поверьте, это того стоит!

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      Автор: Олена Скачко
      Теги: Новини культури Публікації Подорожі
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