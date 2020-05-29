Вже 4 доби тут працювали тітушки, – місцеві жителі про стрілянину в Броварах
Близько сотні озброєних чоловіків провели розбірки зі стріляниною 29 травня у Броварах. Постріли о 7 ранку розбудили місцевих жителів.
Стрілянина тривала 20 хвилин
Частина місцевих мешканців фільмували заворушення у стилі бойовика з балконів. Кажуть, що чоловіки були озброєні пістолетами, рушницями та навіть автоматами. Про це повідомляє ТСН.
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Я подумала, що то сміття забирають із бака, я чую "пух-пух" і скло сиплеться. Я злякалася, думала, що щось у будинку рветься, думаю, може, з газом неполадки,
– каже одна з місцевих жительок.
Загалом, розповідають свідки, стрілянина тривала близько 20 хвилин. Одна з куль потрапила у вікно квартири.
Куля поцілила у вікно квартири / Фото очевидця
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Розбірки між перевізниками давно
Розбірки, які стали несподіваними для місцевої поліції, не здивували місцевих мешканців. Кажуть, що протистояння між перевізниками триває давно. Біля автобусних зупинок начебто чергували чоловіки і садили людей в конкретні маршрутки.
Тут четверо діб стояли "тітушки", ми з дитиною заїхали три дні тому, тут стояли машини, в нас такого ще ніколи не було,
– розповіла місцева мешканка.
Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня. Учасники – підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальні перевізники.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей. Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю. На Київщині розпочали спецоперацію на дорогах.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Мер Броварів Ігор Сапожко уточнив, що причиною перестрілки стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська ОДА.
- Через конфлікт між перевізниками уже "полетіли голови" у вінницькій поліції. Щодо самого Авакова, то за інформацією ЗМІ, посади він не позбудеться.