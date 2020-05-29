Близько сотні озброєних чоловіків провели розбірки зі стріляниною 29 травня у Броварах. Постріли о 7 ранку розбудили місцевих жителів.

Стрілянина тривала 20 хвилин

Частина місцевих мешканців фільмували заворушення у стилі бойовика з балконів. Кажуть, що чоловіки були озброєні пістолетами, рушницями та навіть автоматами. Про це повідомляє ТСН.

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Я подумала, що то сміття забирають із бака, я чую "пух-пух" і скло сиплеться. Я злякалася, думала, що щось у будинку рветься, думаю, може, з газом неполадки,

– каже одна з місцевих жительок.

Загалом, розповідають свідки, стрілянина тривала близько 20 хвилин. Одна з куль потрапила у вікно квартири.



Куля поцілила у вікно квартири / Фото очевидця

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Розбірки між перевізниками давно

Розбірки, які стали несподіваними для місцевої поліції, не здивували місцевих мешканців. Кажуть, що протистояння між перевізниками триває давно. Біля автобусних зупинок начебто чергували чоловіки і садили людей в конкретні маршрутки.

Тут четверо діб стояли "тітушки", ми з дитиною заїхали три дні тому, тут стояли машини, в нас такого ще ніколи не було,

– розповіла місцева мешканка.

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