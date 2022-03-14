Росіяни зазнають шалених втрат не лише особового складу, а й техніки. Українці активно долучаються до викрадень російських бойових машин та їх передачі ЗСУ.

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Чергове викрадення техніки окупантів

Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі опублікував вже звичну для українців картину: трактор тягне відібрану в окупантів техніку. Увага – на відео присутня нецензурна лексика.

Відео буксирування вкраденої ворожої техніки (18+)

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