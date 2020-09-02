Авіакомпанія Wizz Air запустила нові рейси з Чехії до України. Угорські лоукостери відтепер літатимуть за напрямками Пардубіце – Львів та Пардубіце – Київ.

Посол України в Чехії Євген Перебийніс 1 вересня відвідав інавгураційну церемонію першого рейсу за маршрутом Пардубіце – Львів. Про це посадовець написав на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Wizz Air скасовує всі рейси з України до Угорщини: що відомо

Перебийніс наголосив, що заповненість рейсів наразі становить приблизно 30 – 50%. Левова частка пасажирів лоукостера – це українці з дозволом на проживання у Чехії.



Запуск рейсів є рішенням виключно Wizz Air / Скриншот з фейсбук-сторінки

Пардубіце – місто, розташоване за 96 кілометрів під Праги на березі річки Ельба.

Правила в'їзду в Чехію

Через пандемію коронавірусу в'їзд на територію Чехії наразі дозволений лише іноземцям, які прибувають для роботи або навчання.

Відповідно до правил чеського МОЗ, від 24 серпня особи, які в'їжджають у Чехію, мусять пройти обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус. Якщо іноземці збираються навчатися або працювати у Чехії, вони мусять здавати повторний тест на COVID-19 через 14 днів. Тільки після отримання його результатів людей допустять до місця навчання чи роботи.