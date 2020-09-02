Wizz Air запустила нові рейси в Україну: куди можна полетіти
Авіакомпанія Wizz Air запустила нові рейси з Чехії до України. Угорські лоукостери відтепер літатимуть за напрямками Пардубіце – Львів та Пардубіце – Київ.
Посол України в Чехії Євген Перебийніс 1 вересня відвідав інавгураційну церемонію першого рейсу за маршрутом Пардубіце – Львів. Про це посадовець написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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Запуск рейсів є рішенням виключно Wizz Air / Скриншот з фейсбук-сторінки
Правила в'їзду в Чехію
Через пандемію коронавірусу в'їзд на територію Чехії наразі дозволений лише іноземцям, які прибувають для роботи або навчання.
Відповідно до правил чеського МОЗ, від 24 серпня особи, які в'їжджають у Чехію, мусять пройти обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус. Якщо іноземці збираються навчатися або працювати у Чехії, вони мусять здавати повторний тест на COVID-19 через 14 днів. Тільки після отримання його результатів людей допустять до місця навчання чи роботи.