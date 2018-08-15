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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Доповнення гри World of Warcraft: Battle for Azeroth вже доступне користувачам

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World of Warcraft: Battle for Azeroth
World of Warcraft: Battle for Azeroth / Фото з вільних джерел

Студія Blizzard Entertainment оголосила про запуск Battle for Azeroth – сьомого масштабного доповнення до багатокористувацької рольової гри World of Warcraft. Геймерам пропонують взяти участь в давньому конфлікті між Ордою та Альянсом, битися пліч-о-пліч із друзями під знаменами обраної фракції.

Про це повідомляється на офіційному сайті World of Warcraft.

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Battle for Azeroth приніс в MMORPG відразу два нових континенти: Кул-Тірас та Зандалар. Перший відправляться підкорювати герої Альянсу, а на другий потрапить плем'я Орди. У міру дослідження нових земель геймери можуть взяти участь у подіях, пов'язаних з найвідомішими героями і ватажками Орди і Альянсу, такими як Джайна Праудмур, Трал, король Андуїн Рінн і вождь Сільвана Ветрокрилая.

Також після виконання ряду завдань можна знайти для своєї фракції нових союзників. Заручившись підтримкою певної раси, ви отримаєте можливість створювати нових персонажів, що належать до цієї раси. Всього в World of Warcraft з'явилося кілька нових рас: Nightborn, Таурени Крутогора, орки Маг'хар, Зандаларські тролі, ельфи Безодні, осяяні Дренеї, дворфи Чорного Заліза і люди з Кул-Тіраса.

Нові раси в World of Warcraft: Battle for Azeroth
Нові раси в World of Warcraft: Battle for Azeroth

Доповнення додало ще 10 рівнів прокачування і дозволило гравцям миттєво підвищити рівень одного зі своїх персонажів до 110. У грі з'явиться десяток нових підземель, рейд з вісьмома босами, азерітовая броня, артефакт "Серце Азерота", який дозволяє пробудити приховану міць інших предметів екіпіровки героя, а також абсолютно нові види діяльності: "Острівні експедиції" і "Стромгардскій фронт".

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Варто відзначити, що з релізом Battle for Azeroth розробники відродили систему світового PvP, а також перенесли систему підстроювання рівня локації під ваш поточний рівень на весь світ World of Warcraft, завдяки чому стало можливим розвивати персонажа там, де вам хочеться.

Трейлер гри World of Warcraft: Battle for Azeroth – дивіться відео

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Теги: Інтернет
Джерело: 24 Канал
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