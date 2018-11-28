World skills Ukraine у Києві: в Україні зріс попит на робочі руки

У Києві на арт-заводі "Платформа" відкрився конкурс професійної майстерності World skills Ukraine 2018.

World skills Ukraine 2018 – це український етап міжнародного конкурсу, який має за мету популяризувати серед молоді робочі спеціальності. У цьому заході беруть участь понад 70 країн. Про це повідомляє "Обозреватель".

Впродовж трьох днів молоді люди практично зі всіх областей країни змагатимуться в номінаціях: електромонтажні, зварювальні та слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарська і кулінарна майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

Організаторами конкурсу стали Міністерство освіти і Федерація роботодавців України.

"Ще 3-4 роки назад такого попиту на людей робітничих професій не було. Сьогодні у вас зацікавлені все більше і більше підприємств і компаній", – звернувся під час відкриття конкурсу до студентів заступник міністра освіти Роман Греба.

Представник генерального партнера конкурсу компанії "Метінвест" Лариса Поліщук підтримала заступника міністра. За її словами, їхня компанія щороку приймає 30% випускників профтехучилищ у регіонах. І попит на робочі руки з кожним роком зростає.

Крім звичних спеціальностей, таких як зварювальник або електромеханік, вперше в цьому році поза конкурсом відбудеться змагання з механотроніки. В Україні цей конкурс проводиться з 2016 року. Переможці Всеукраїнського етапу зможуть взяти участь вже у світовому чемпіонаті World skills International.