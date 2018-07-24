Xiaomi Mi Band 3 чи Huawei TalkBand B5: який фітнес-браслет кращий

Фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 презентували 31 травня. Цей ґаджет можна без перебільшення назвати найочікуваним фітнес-трекером року. Однак, на початку липня компанія Huawei випустила свій браслет TalkBand B5, якого називали "вбивцею" Mi Band 3. То котрий із двох ґаджетів кращий.

Mi Band 3 чи TalkBand B5: порівняння дизайну

Обидва фітнес-трекери отримали сенсорний дисплей, при цьому у TalkBand B5 дисплей більший – 1,13 дюйма та має вищу роздільну здатність – 300х160 пікселів, проти 0,78 дюймового дисплея Mi Band 3 з роздільною здатністю 128x80 точок.

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Обидва трекери на руці виглядають доволі громіздко, хоча це логічно, враховуючи розмір дисплеїв. Для порівняння Mi Band 2 виглядає значно меншим, а відтак комфортнішим: його не видно під одягом та не відчутно під час сну чи занять спорту.

Huawei TalkBand B5 отримав поліпшену функцію відстеження сну

Mi Band 3 має силіконовий ремінець та доступний у трьох кольорах: чорному, червоному та темно-синьому. TalkBand B5 можна придбати із силіконовим або металевим ремінцем.

Xiaomi Mi Band 3 громіздкіший за Mi Band 2

Mi Band 3 чи TalkBand B5: порівняння характеристик

Браслет Mi Band 3 отримав класичний набір фітнес-теркера: удосконалені функції вимірювання кроків, серцебиття та кількість спалених калорій. За допомогою кнопки ґаджетом можна приймати або відхиляти дзвінки. Також на сенсорний екран можна вивести повідомлення, що користувач отримує у соцмережах або СМС.

TalkBand B5 теж відстежує основні параметри фізичної активності: кроки, серцевий ритм, сон тощо. Цей ґаджет теж може відображати повідомлення та приймати дзвінки. Однак, на відміну від Mi Band 3, через нього можна розмовляти. Тобто пристрій від Huawei відіграє роль Bluetooth-гарнітури.

Xiaomi Mi Band 3 може працювати на одному заряді до 20 днів

Обидва пристрої підтримують функцію пошуку смартфона, щоправда лише у радіусі прийому сигналу Bluetooth.

Також два ґаджети мають захист від води та пороху за стандартом IP67, тобто з двома пристроями можна ходити в душ та плавати в басейні.

Xiaomi Mi Band 3: огляд

Батарея Xiaomi Mi Band 3 має ємність 110 мАг, тобто пристрій здатен працювати до 20 днів на одному заряді. Ємність Huawei TalkBand B5 трохи менша – 108 мАг, тож пристрій доведеться заряджати приблизно кожні 3 тижні.

Mi Band 3 чи TalkBand B5: порівняння цін

Саме в цьому пункті ми бачимо найсуттєвішу різницю між пристроями. Вартість Mi Band в Китаї становить 169 юанів – це близько 26 доларів або 700 гривень. Щоправда в Україні пристрій обійдеться дорожче – 1300 гривень.

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У той же час Huawei TalkBand B5 майже у 7 разів дорожчий від браслета Xiaomi. Так, за трекер з силіконовим ремінцем доведеться віддати 150 доларів (3 900 гривень), версія зі шкіряним ремінцем коштує 180 доларів (4 600 гривень), а з металевим – 225 доларів (5 800 гривень).

Huawei TalkBand B5 коштує майже у 7 разів більше, ніж Xiaomi Mi Band 3

Тож із такою різницею у ціні сумнівно, що Huawei TalkBand B5 справді буде "вбивцею" Mi Band 3.

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