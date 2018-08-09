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Xiaomi представила оновлену Bluetooth-гарнітуру Mi Sport: ціна приємно дивує

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Xiaomi представила оновлену Bluetooth-гарнітуру
Xiaomi представила оновлену Bluetooth-гарнітуру / Фото з вільних джерел

Близько двох років тому компанія Xiaomi випустила свою першу Bluetooth-гарнітуру Mi Sport Bluetooth Headset, яку тоді можна було отримати за 22 долара. Вчора, 8 серпня, китайський виробник представив оновлену версію пристрою під назвою Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition за ще нижчою ціною.

Про це повідомляє Gizchina.

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Дизайн "молодіжної" стереогарнітури повторює попередню модель: новинка оснащена регульованим завушним кріпленням і важить менше свого попередника – всього 13,6 грама. Корпус навушників виконаний із зносостійкого матеріалу, а кут регулювання кріплення в 58 градусів забезпечує надійну фіксацію, запобігаючи можливому падінню під час занять спортом.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition продаватиметься в двох кольорах

Новинка отримала клас захисту від вологи IPX4 – цього достатньо, щоб оберегти пристрій від поту та інших факторів підвищеної вологості. Повністю заряджений акумулятор здатний забезпечити до 11 годин безперервного відтворення, і до 6 годин при прослуховуванні музики на максимальній гучності.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition має захист від вологи

Вбудовані динаміки діаметром 10 міліметрів відрізняються хорошою чіткістю при відтворенні середніх і низьких частот. Змінні насадки виконують функцію шумоізолятора, відсікаючи сторонні звуки.

На дроті гарнітури розташований пульт управління відтворенням. Подвійне натискання на функціональну кнопку викликає голосового помічника.

Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition
Xiaomi Mi Sport Bluetooth Headset Youth Edition має регулятор звуку

Варто відзначити, що стереогарнітура вже доступна на китайському ринку, вартість новинки складає 15 доларів (близько 400 гривень).

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Китай Xiaomi Ціни
Джерело: 24 Канал
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