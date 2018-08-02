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Xiaomi презентувала акустичну систему: ціна приємно дивує

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Xiaomi презентувала акустичну систему: характеристики, ціна
Xiaomi презентувала акустичну систему: характеристики, ціна / Фото з вільних джерел

В асортименті китайської компанії Xiaomi з’явиться чергова новинка – акустична система для персональних комп'ютерів та мобільних пристроїв. Комплект включає два динаміки потужністю 12 Вт кожен. Для передачі сигналу може використовуватися бездротовий зв'язок Bluetooth; радіус дії досягає 10 метрів. Крім того, передбачений стандартний аудіороз'єм.

Про це повідомляє Youpin.

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Варто відзначити, що для новинки заявлена ​​підтримка аудіокодека aptX, що забезпечує CD-якість звуку при бездротовій передачі музики (стиснення даних без втрат).

Xiaomi перзентувала акустичну систему
Xiaomi перзентувала акустичну систему

Аудіосистему можна використовувати в парі з настільними комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами і планшетами. Вбудований мікрофон дозволяє здійснювати навіть телефонні переговори.

Акустична система від Xiaomi ​відтворює звук у високій якості
Акустична система від Xiaomi відтворює звук у високій якості 

Динаміки мають мінімалістський дизайн. Вони виконані в корпусі з алюмінієвого сплаву. На одній з колонок розташовані кнопки регулювання гучності. Передбачено лише один варіант колірного виконання – сріблясто-чорний. А самі динаміки можна розташовувати в горизонтальній або вертикальній орієнтації.

Придбати новинку можна за орієнтовною ціною 60 доларів (близько 1 590 гривень).

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Теги: Техно Ґаджети Xiaomi Китай
Джерело: 24 Канал
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