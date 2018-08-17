Xiaomi свідомо обдурює своїх користувачів

Компанія Xiaomi має мільйони фанатів по всьому світу, однак інколи вона все ж засмучує своїх відданих прихильників. Цього разу в мережі з’явилася інформація, що китайський виробник фальсифікує показники в бенчмарку AnTuTu.

Про це повідомляє Androidinsider.

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Суть проблеми полягає в тому, що в AnTuTu Redmi 6, якій протестував один із користувачів, на процесорі Helio P22 автоматично видає всю потужність. Всі 8 ядер Helio P22 під час запуску програми AnTuTu починають працювати на повну потужність, навіть коли не запущено сам бенчмарк. При цьому дивно, що 4 ядра працюють з частотою 1,5 ГГц, а не 2 ГГц як заявлено в специфікаціях процесора.

Окрім того, експерт перевірив результати тестувань на офіційному сайті AnTuTu.



Заявлені характеристики процесора Helio P22

Температура чіпсета при відкритті AnTuTu в першу секунду буває нормальною, але через дуже короткий час вона піднімається вище 60 градусів. Пов’язано це з тим, що процесор не моментально підвищує частоту ядер, цей процес відбувається хоч і автоматично, але не настільки швидко, щоб його не можна було розгледіти за долі секунди.

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Однак, коли користувач запустив аналогічну версію бенчмарка на смартфоні ZUK Z2, нічого подібного не помітив. Також можна припустити, що це особливість процесора, який досить слабкий і може використовувати всі ресурси для запуску програми, але запустивши, наприклад, додаток "Вконтакте" і потім відкривши AnTuTu для аналізу частот, нічого такого користувач не помітив, частоти на часовому інтервалі, коли було запущено додаток VK, були низькими.



Порівняння температури процесора під час тестування Xiaomi Redmi 6 та ZUK Z2

Таким чином, Xiaomi і не приховує, що спеціально активує режим підвищеної продуктивності в AnTuTu. Це, в свою чергу, результат нечесних балів, адже при реальній експлуатації процесор не працює на 100% постійно, і в тому, наскільки добре процесор здатний регулювати частоти в різних ситуаціях, проявляється оптимізація софту і наявність або відсутність пригальмовування в системі.

Що таке бенчмарк AnTuTu? Це програма для тестування продуктивності ґаджетів, яку найчастіше використовують для тестування смартфонів і планшетів. Компанія заснована в Пекіні китайськими підприємцями Шао Йінг і Ліангом.

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