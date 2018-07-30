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Xiaomi та Intel готують ігрового "монстра" – новий ноутбук

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Ігровий ноутбук Xiaomi Gaming Notebook
Ігровий ноутбук Xiaomi Gaming Notebook / Фото з відкритих джерел

Компанія Xiaomi підтвердила, що готує випуск нового ігрового ноутбука, що працюватиме на процесорі від Intel. В китайській компанії вже підготували тизер. На якому зображений залізний монстр. Очевидно, що мають на увазі саме цей ноутбук.

Про це пише Gizchina.

При цьому в компанії обіцяють, що "монстр" матиме хороше наповнення за привабливу ціну.

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При цьому інсайдери повідомляють, що новий ноутбук отримає процесор Intel восьмого покоління, а також відеокарти GeForce GTX 1060 або GTX 1050 Ti.

Ігровий ноутбук від Xiaomi

Ігровий монстр від Xiaomi

Як відомо, перше покоління ігрового ноутбука Xiaomi Gaming Notebook отримало процесор Intel Core i7 сьомого покоління, до 16 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач SSD з 256 ГБ пам’яті та жорсткий диск об'ємом терабайт пам’яті, і такі ж відеокарти.

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Теги: Техно ноутбук Ґаджети Xiaomi Ігри Intel
Джерело: 24 Канал
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