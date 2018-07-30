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Xiaomi теж готує гнучкий смартфон, що буде вдвічі дешевший ніж від Samsung

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Xiaomi теж готує гнучкий смартфон
Xiaomi теж готує гнучкий смартфон / gagadget.com

Ще дві компанії Xiaomi та Oppo проводять зустрічі з корейськими постачальниками деталей, які потрібні для гнучких смартфонів. Тож очевидно, що обидві компанії працюють над новим видом пристроїв.

Про це пише The Investor.

Першою компанією, яка першою заговорила про створення гнучкого смартфону, була Samsung. Південнокорейська компанія обіцяє випустити такий смартфон вже наступного року. Однак, цінник смартфон матиме захмарний. Експерти називають цифру у 1850 доларів (46 800 гривень).

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Пізніше Huawei заявила, що теж готує гнучкий смартфон, який за чутками представлять вже цієї осені. Про ціну наразі інформації немає.

За чутками, подібний смартфон від Xiaomi буде удвічі доступнішим ніж у Samsung.

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Теги: Смартфони Xiaomi Samsung
Джерело: 24 Канал
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